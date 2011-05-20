Міжнародна науково-практична конференція «Охорона громадського порядку під час проведення чемпіонату з футболу «Євро - 2012»

Львівський державний університет внутрішніх справ проводить міжнародну науково-практичну конференцію «Охорона громадського порядку під час проведення чемпіонату з футболу «Євро - 2012» за участі науковців і практичних працівників правоохоронних органів Польщі, Німеччини, Таджикистану, Молдови, українських міст, які прийматимуть учасників «Євро – 2012». Захід розпочнеться о 10.00, у приміщенні «Леополіс – Холу» торгового центру «Опера Пасаж» за адресою: м. Львів, проспект Свободи, 27, 4 поверх.

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