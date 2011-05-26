У Херсоні чоловік «замінував» лікарню після відвідин там дружини

Херсон. 26 травня. УНІАН. У Херсоні через повідомлення про замінування з лікарні імені Лучанського евакуювали 269 пацієнтів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі мерії Херсона, повідомлення про замінування головлікар лікарні одержав по телефону вчора о 18.40.

Згідно з повідомленням, одразу ж за тривогою до лікарні прибули співробітники підрозділів спецназу, а хворих довелося евакуювати.

На лікуванні в клініці на цей час перебували 269 пацієнтів. Більшу частину з них відправили додому, а 69 осіб, які перебували у важкому стані, машинами «швидкої допомоги» перевезли до іншої медустанови міста.

При обстеженні лікарні вибухівка виявлена не була. О 20.05 клініка відновила свою роботу.

Також повідомляється, що в ході розшукових заходів правоохоронними органами затримано 40-річного відвідувача лікарні, який відвідував свою дружину, яка була на стаціонарному лікуванні. Затриманий признався, що саме він повідомив про замінування, але причину вчинку не назвав.

Чоловіка відправили на психіатричну експертизу. Щодо нього також порушено справу за ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. За скоєне чоловіка можуть позбавити волі на термін до 7 років.