Вбито отамана Війська Донського

Донецьк. 30 травня. УНІАН. 28 травня в Куйбишевський райвідділ міліції м. Донецька звернулася жінка з проханням розшукати її чоловіка – генерала козацтва, отамана Війська Донського, який 27 травня близько полудня виїхав в офіс «Донського козацтва» і додому не повернувся, на телефонні дзвінки не відповідає.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Донецького МУ ГУМВС України в Донецькій області, за 40 хвилин під час проведення оперативно-розшукових заходів співробітники карного розшуку Куйбишевського РВ виявили автомобіль «Шевроле-круїз», що належить отаманові, на с.Азотний по вул.Бутурлиновській. У багажнику знаходився труп 51-річного власника машини з трьома кульовими пораненнями. На місце виявлення авто виїжджали керівники обласного і міського управлінь міліції.

Слідчо-оперативною групою був встановлений підозрюваний - 55-річний, раніше не судимий помічник отамана, який втік з місця злочину та переховувався. Усі сили співробітників райвідділу міліції були направлені на пошук підозрюваного, і наступного ранку спільно з бійцями спецпідрозділу «Беркут» він був затриманий. Як розповів т.в.о. начальника Куйбишевського РВ Павло Яценко, в його квартирі вилучений пістолет «ТТ», з якого, імовірно, були зроблені постріли, і ключі від машини потерпілого.

Була відновлена хронологія скоєння злочину.

27 травня близько 14.00, знаходячись в офісі удвох, помічник став пред'являти отаманові претензії по несплаченій зарплаті у розмірі близько 40 тис. грн. Почалася сварка, яка переросла у вбивство: помічник, використовуючи пістолет «ТТ», що незаконно зберігався у нього, тричі вистрілив в отамана: два постріли довелися йому в голову, один – у спину.

Потім під покривом ночі помічник поклав тіло до багажнику автомобіля, заздалегідь зв'язавши труп і помістивши його в мішок. Викопав яму недалеко від свого будинку, але захоронити жертву не встиг.

Затриманий у скоєному викритий. Причини і обставини злочину наразі з'ясовує слідство. Порушено кримінальну справу за ч.1 ст.115 КК України «Умисне вбивство».