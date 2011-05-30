Випускні вечори охоронятиме міліція

Київ. 30 травня. УНІАН. У Києві понад 1 тис. співробітників міліції забезпечуватимуть охорону громадського порядку сьогодні під час випускних вечорів.

Про це УНІАН повідомили в Центрі громадських зв`язків Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Києві.

За їхніми даними, випускні вечори пройдуть у 287 випускних класах 224 шкіл столиці, свято відсвяткують 6 тис. 205 випускників. 160 шкіл, зазначили в міліції, святкуватимуть випускні вечори і зустрічатимуть світанок у своїх районах, 82 школи - в інших районах і 45 - за межами Києва.

Всього в забезпеченні правопорядку буде задіяно 1019 співробітників міліції, включаючи 400 військовослужбовців внутрішніх військ і 200 курсантів Національної академії внутрішніх справ.

У міліції також додали, що буде посилена охорона правопорядку на станціях метрополітену ”Гідропарк”, ”Дніпро”, ”Арсенальна”, ”Поштова площа”, ”Майдан Незалежності” і ”Хрещатик”.

За їхніми даними, створено додаткові групи документування й слідчі оперативні групи для оперативного реагування на будь-які правопорушення. Також працюватиме 10 мобільних груп столичного главку.

У київській міліції підкреслили, що вже проведено зустрічі з представниками батьківських комітетів, викладацькими складами шкіл і відпрацьовано схему взаємодії. Патрулі ДАІ, а також ППС, будуть максимально наближені до місць масових гулянь випускників шкіл.