В Івано-Франківську СБУ вилучила контрабандну партію наркотиків

Київ. 1 червня. УНІАН. 31 травня в Івано-Франківську співробітники СБУ затримали 34-річного чоловіка під час отримання ним посилки з-за кордону, у якій знаходилася контрабандна партія наркотичних засобів.

Як повідомили УНІАН у пресс-центрі СБУ, у ході огляду сумки було виявлено DVD-програвач у фірмовій упаковці. У корпусі DVD-програвача, з якого наркоділки витягнули електронне начиння, були приховані пакунки, перемотані скотчем.

Всередині співробітники СБУ виявили 170 блістерів з написами “Subutex”. Всього партія складає 1190 таблеток, які, відповідно до висновку експерта, містять наркотичний засіб «бупренорфін», обіг якого в Україні обмежений. Вартість такої партії на місцевому роздрібному ринку складає близько 500 тисяч гривень, а у Києві перевищує мільйон гривень.

Як встановили оперативники, у 2011 році раніше тричі судимий (за шахрайство, крадіжку та виготовлення підроблених грошей) житель Прикарпаття налагодив канал контрабандного ввезення в Україну з Європи наркотиків.

Управлінням СБУ в Івано-Франківській області порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їхніх аналогів або прекурсорів) і ч. 2 ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їхніх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України, що карається позбавленням волі на строк від п`яти до десяти років з конфіскацією наркотичних засобів, що були предметом контрабанди, та з конфіскацією майна.