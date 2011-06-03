Власника собаки, що напав на жінку, засуджено до 5 років

Суми. 3 червня. УНІАН. У Сумській області засуджено місцевого жителя, який нацькував пса породи американський стаффордширський тер`єр на жінку.

Як повідомили УНІАН у відділі зв`язків із громадськістю УМВД України в Сумській області, згідно з вироком Шосткинського міського суду, чоловіка засуджено до п`яти років позбавлення волі з відстроченням вироку на 3 роки.

У міліції нагадали, що в травні минулого року до міської лікарні Шостки була доставлена 38-річна жінка з численними рваними ранами обличчя й голови. Жінка перебувала в шоковому стані.

Як встановило слідство, того вечора жінка разом із чоловіком і знайомими відпочивала у дворі багатоповерхівки, де проживає власник собаки. Господар тварини вивів пса на прогулянку. За словами свідків й самої постраждалої, пес був без намордника й повідця. Між власником собаки й компанією відпочиваючих зав`язався конфлікт, у ході якого власник тварини й дав команду нападу на людей. Собака кинувся на жінку, звалив її на землю й почав кусати.

Після цього жертва нападу собаки довго лікувалася в різних медичних центрах. Зокрема, в обласному опіковому жінці зробили складну операцію з пересадки шкіри на волосяний покрив голови.

Обличчя потерпілої сильно постраждало. Тому слідчий перекваліфікувала кримінальну справу із статті 122 Кримінального кодексу України («умисне заподіяння тілесних ушкоджень середньої тяжкості») на ст. 121 КК України («умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, що призвело до непоправного знівечення обличчя»).

На суді власник собаки визнавав свою провину, але частину провини покладав і на саму постраждалу.