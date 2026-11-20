Apple не отримала жодної нагороди.

Редакція авторитетного порталу GSMArena підбила підсумки щорічної премії GSMArena Awards 2026 і назвала найкращі смартфони у ключових категоріях. Переможців обирали після тестування понад 100 пристроїв за останні 12 місяців.

Головне звання – "Смартфон року" – дісталося OPPO Find X10 Pro Max. Флагман зумів випередити конкурентів серед найдорожчих моделей від vivo, Xiaomi та Apple. У GSMArena відзначили можливості його камери та видатний час автономної роботи.

У категорії "Найкраще співвідношення ціни та якості" переміг Poco F9 Ultra. Смартфон отримав флагманський процесор Snapdragon 8 Elite Gen 5 й пропонує вдале поєднання характеристик дисплея, камери та акумулятора. При цьому пристрій помітно дешевший за багатьох конкурентів з аналогічним чіпом.

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Звання найкращого бюджетного смартфона 2026 року дісталося Galaxy A57. У GSMArena окремо відзначили тривалу програмну підтримку моделі – Samsung обіцяє шість років оновлень операційної системи та патчів безпеки. З моменту виходу телефон встиг подешевшати й став привабливішим за ціною.

Серед складаних пристроїв найкращим визнали Magic V6 від HONOR. Він випередив Galaxy Z Fold8 Ultra завдяки якіснішій камері, тривалій автономності та потужним динамікам. Ще однією перевагою стала конструкція: телефон важить 219 г і має товщину всього 8,8 мм у складеному стані, незважаючи на великий акумулятор.

У категорії ігрових смартфонів переміг Nubia Red Magic 12 Pro. Він отримав великий прямокутний екран із фронтальною камерою під екраном, щоб вона не заважала ігровому інтерфейсу, а також настроювані бічні тригери. За продуктивність відповідає Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, а ємність акумулятора становить 8400 мАг.

Найкращим компактним смартфоном редакція GSMArena визнала Xiaomi 18 Pro. Модель поєднує відносно компактні розміри з флагманськими характеристиками, при цьому камера та інші можливості смартфона не змушують йти на серйозні компроміси заради зменшеного корпусу.

У номінації "Найкраща автономність" переміг Poco X8 Pro Max. Смартфон працює на MediaTek Dimensity 9500s і отримав акумулятор ємністю 8500 мАг, що дозволило йому випередити конкурентів у тестах на час роботи.

Звання найкращого камерофона 2026 року дісталося vivo X300 Ultra. Головною перевагою смартфона перед конкурентами стали можливості відеозйомки. Оглядачі особливо відзначили ефективну стабілізацію, а також підтримку Dolby Vision і Log-відео.

Окрему нагороду за найкращий дизайн отримав Infinix Note 60 Ultra. Над зовнішнім виглядом смартфона працювала італійська студія Pininfarina, відома насамперед автомобільним дизайном. У GSMArena також високо оцінили комплект поставки, до якого входять чохол із підтримкою MagSafe, захисне скло, зарядний пристрій потужністю 100 Вт, бездротовий магнітний зарядний пристрій та навушники з роз’ємом USB-C.

Нарешті, нагороду "Інновація року" отримав HONOR Robot Phone. Його головною фішкою стала вбудована механічна камера на стабілізованій підвісці. Подібні технології вже використовувалися в окремих пристроях, проте HONOR вдалося інтегрувати їх безпосередньо в серійний смартфон.

Раніше команда бенчмарку AnTuTu оновила рейтинг Android-смартфонів із найкращим співвідношенням ціни та продуктивності. Усі моделі розділили на п’ять цінових категорій, а лідером найдешевшого сегмента стала Motorola.

Новий флагман від Motorola посів друге місце в глобальному рейтингу камер за версією DxOMark, випередивши iPhone 18 Pro, Galaxy S26 Ultra та інших іменитих конкурентів. Краще за нього знімає лише Huawei Pura 80 Ultra.

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