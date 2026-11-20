Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 45,45 грн, а євро – 50,25 грн.

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" у п’ятницю, 20 листопада, знизився на 15 копійок і становить 45,55 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні подешевшав на 20 копійок і складає 50,20 гривні за євро.

Водночас продати американську валюту в банку можна за курсом 44,90 гривні, а євро - за курсом 49,20 гривні за одиницю іноземної валюти.

Таким чином, купити 100 доларів у відділеннях банку сьогодні можна за 4555 гривень. 100 євро обійдуться у 5020 гривень.

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Курс долара на карткові розрахунки в "ПриватБанку" у п’ятницю знизився на 21 копійку і складає 45,45 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні залишився незмінним – 50,25 гривні.

Курс валют в Україні – останні новини

Нацбанк встановив на 20 листопада офіційний курс долара до гривні на рівні 45,05 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 15 копійок, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро гривня також посилила позиції. Офіційний курс європейської валюти на п’ятницю встановлено на рівні 49,53 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 4 копійки.

Курс долара до гривні в банках України сьогодні знизився на 17 копійок і складає 45,61 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 44,96 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні знизився на 20 копійок і становить 50,46 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 49,44 гривні за євро.

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