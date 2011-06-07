Проти охоронця порушено справу за перешкоджання роботі журналіста

Інцидент в Донецьку

Донецьк. 7 червня. УНІАН. У м. Донецьку порушено кримінальну справу за фактом навмисного перешкоджання законній професійній діяльності журналіста. Про це УНІАН повідомили у відділі зв`язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України. Прокуратура Куйбишевського району м. Донецька 30 травня порушила кримінальну справу стосовно начальника охорони товариства, що здійснює охорону автовокзалу, за ознаками злочину, передбаченого ст.171 Кримінального кодексу України, за фактом навмисного перешкоджання законній професійній діяльності кореспондента філії газети «Комсомольская правда – Донецк» ЗАТ «Комсомольская правда – Украина». Розслідування у справі триває.

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