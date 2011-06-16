Полтава. 16 червня. УНІАН. У місті Гребінка Полтавської області чоловік проміняв кохану на 10 тис. грн.

Як повідомили УНІАН у відділі зв'язків з громадськістю УМВС України в Полтавській області, 33-річний чоловік оформив на ім’я співмешканки кредит на 10 тис. грн, підробивши у кредитній угоді її підпис, а потім, заволодівши її кредитною карткою із зазначеною сумою на рахунку, зник з місця мешкання.

По даному факту порушено кримінальну справу за ст. 190 ч.2 ККУ (шахрайство).