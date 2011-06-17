Злодії викрали 27 тонн картоплі на 250 тис. грн.

Тернопіль. 17 червня. УНІАН. У Тернопільській області затримано групу злодіїв, які викрали картоплі на понад 250 тис. грн.

Як повідомили УНІАН у відділі громадських зв’язків обласного управління внутрішніх справ, зловмисники вкрали з картоплесховища одного із сільськогосподарських товариств понад 27 тонн картоплі.

У крадіжках були задіяні троє охоронців складу, тракторист та ще один чоловік, який займався збутом крадених овочів. Продавав він їх в Івано-Франківській області. Загалом слідчі встановили вісім фактів крадіжок.

Відносно усіх підозрюваних порушено кримінальні справи за вчинення крадіжки.