У Севастополі молодик відкрив стрілянину по людях

Севастополь. 21 червня. УНІАН. У Севастополі порушено кримінальну справу проти зловмисника, який відкрив стрілянину по людях і завдав чотирьом жителям міста вогнепальні поранення різного ступеня тяжкості.

Про це кореспондента УНІАН повідомили у Відділі зв`язків з громадськістю УМВС України в місті Севастополі. За інформацією севастопольської міліції, пізно ввечері у суботу до Ленінського райвідділу міліції надійшло повідомлення від жителя проспекту ім. Острякова про те, що молода людина безпричинно стріляє по перехожих. На місце події виїхала слідчо-оперативна група, наряд «Беркуту». Прибулому наряду міліції жителі пр. ім. Острякова передали зловмисника.

Під час перевірки було встановлено, що З. - 26-річний житель вул. Хрюкіна повертався з бару додому. Дорогою він посварився з компанією молодих людей, які сиділи біля під`їзду. З. пішов додому, взяв помпову рушницю, і приїхав до «кривдників». Він, погрожуючи, відкрив стрілянину по людях, які тікали Коли З. перестав стріляти, його затримали жителі будинку. У результаті події вогнепальні поранення різного ступеня тяжкості отримали четверо севастопольців. Усі вони у задовільному стані перебувають у Першій міськлікарні.

Як повідомив заступник начальника – начальник міліції громадської безпеки Ленінського РВ УМВС України у м. Севастополь, підполковник міліції Борис ЗАХАРЧУК, також було встановлено, що зловмисник зробив п`ять пострілів. Помпова рушниця марки «Вінчестер» належить батькові зловмисника. Господар зберігав її з порушенням умов зберігання, не в сейфі, а під ліжком. Зараз розв`язується питання про позбавлення цього громадянина права на зберігання і використання мисливської зброї.

На даний час зловмисника заарештовано. Щодо нього порушено кримінальну справу за ч.4 ст. 296 КК України – хуліганство, скоєне із застосуванням вогнепальної зброї, стаття передбачає покарання від 3 до 7 років позбавлення волі.