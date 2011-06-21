За Київським СІЗО закріплено лікарів-педіатрів
Під вартою перебувають вагітні жінки
Київ. 21 червня. УНІАН. Головним управлінням охорони здоров’я в м. Києві за Київським СІЗО закріплено лікарів-педіатрів.
Про це повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Києва.
Оскільки у Київському слідчому ізоляторі управління Державного департаменту України з питань виконання покарань в місті Києві та Київській області під вартою перебувають вагітні жінки, а також жінки з дітьми до трьох років, прокуратурою столиці було проведено перевірку додержання прав цих дітей на охорону здоров’я.
Встановлено, що в установі не в повній мірі використовується право на проведення обов’язкових медичних профілактичних оглядів вказаної вікової категорії дітей, оскільки в штаті медичної частини не передбачено посади лікаря-педіатра.
З метою забезпечення належної лікувально-профілактичної допомоги дітям віком до трьох років за реагуванням прокуратури міста Головним управлінням охорони здоров’я в м. Києві за Київським СІЗО закріплено лікарів-педіатрів.