Київ. 21 червня. УНІАН. Голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (ВККСУ) Ігор САМСІН заявляє, що в Україні щотижня оголошуються догани 2-3 суддям різних рівнів судів.

Про це І.САМСІН повідомив в інтерв`ю тижневику ”Столичные новости” (№25 від 21 червня).

”Ми не дискваліфікуємо, а відмовляємо в рекомендації при призначенні судді безстроково. Це відбувається в тому разі, якщо на нього надходять скарги, пов`язані з порушеннями законів і низькою якістю роботи.

У зв`язку з цим і розглядаємо дисциплінарні справи. Щотижня двоє-троє суддів одержують догани. Бувають випадки, коли ми направляємо відповідні матеріали до Вищої ради юстиції. У цьому гарантія незалежності судової системи. Сьогодні звільнити суддю не так просто”, - сказав І.САМСІН.

Голова ВККСУ нагадав, що остаточне рішення про звільнення суддів приймає Президент країни у разі, якщо у судді не минув перший (п`ятирічний) термін повноважень. ”А якщо розглядається призначення судді безстроково, то цим займається Верховна Рада”, - додав він.

І.САМСІН також визнав, що механізм звільнення судді парламентом інколи використовується з політичних мотивів. ”Такі спроби також бували. Але в даних конкретних випадках, як правило, було за що звільнятиме”, - вважає голова ВККСУ.