Пшонка зобов’язав прокурорів оприлюднити декларації про доходи

Київ. 21 червня. УНІАН. Генеральний прокурор Віктор ПШОНКА зобов’язав прокурорів усіх областей до кінця тижня оприлюднити декларації про доходи за 2010 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це генпрокурор заявив, виступаючи на розширеній колегії Генеральної прокуратури України.

В.ПШОНКА зазначив, що на даний момент керівництво Генпрокуратури вже оприлюднило свої декларації про доходи і вони опубліковані на офіційному сайті. Натомість, за його словами, прокурори областей не поспішають з наданням своїх декларацій.

«Чим прокурори областей відрізняються від керівництва Генпрокуратури», - запитав В.ПШОНКА.

«Що у вас там такого таємного, що ви ховаєте свої доходи. Треба бути більш демократичними, більш прозорими», - сказав генпрокурор. Після цього він зобов’язав прокурорів усіх областей до кінця нинішнього тижня надати свої декларації, аби вони були опубліковані на сайті прокуратури.