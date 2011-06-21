Порушено справу за фактом скоєння ДТП сином одного із нардепів

Київ. 21 червня. УНІАН. Міліція порушила кримінальну справу за фактом скоєння ДТП сином одного із народних депутатів від «БЮТ-Батьківщини».

Про це УНІАН повідомило поінформоване джерело у правоохоронних органах.

У свою чергу, у столичній міліції поінформували, що 19 червня о 22.40 на розі столичних вулиць Велика Житомирська і Гончара водій автомобіля «Лексус» виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв лобове зіткнення з автомобілем «Опель Вектра». В результаті обидва водії та пасажир «Опеля» отримали тілесні ушкодженні і були госпіталізовані.

Як зазначили у столичному главку міліції, порушено фактову кримінальну справу за ч. 1 ст. 286 (порушення правил керування транспортним засобом, що призвело до травмування або смерті одного чи кілька осіб) Кримінального кодексу України.

У рамках розслідування цієї справи призначено низку експертиз, зокрема автотехнічну експертизу автомобіля «Лексус», судово-медичні експертизи осіб, які внаслідок аварії отримали травми.

Як зауважили у міліції, водія та пасажира «Опеля» було госпіталізовано з підозрами на переломи кісток.