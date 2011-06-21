Порушено справу за фактом скоєння ДТП сином одного із нардепів
Призначено низку експертиз
Київ. 21 червня. УНІАН. Міліція порушила кримінальну справу за фактом скоєння ДТП сином одного із народних депутатів від «БЮТ-Батьківщини».
Про це УНІАН повідомило поінформоване джерело у правоохоронних органах.
У свою чергу, у столичній міліції поінформували, що 19 червня о 22.40 на розі столичних вулиць Велика Житомирська і Гончара водій автомобіля «Лексус» виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв лобове зіткнення з автомобілем «Опель Вектра». В результаті обидва водії та пасажир «Опеля» отримали тілесні ушкодженні і були госпіталізовані.
Як зазначили у столичному главку міліції, порушено фактову кримінальну справу за ч. 1 ст. 286 (порушення правил керування транспортним засобом, що призвело до травмування або смерті одного чи кілька осіб) Кримінального кодексу України.
У рамках розслідування цієї справи призначено низку експертиз, зокрема автотехнічну експертизу автомобіля «Лексус», судово-медичні експертизи осіб, які внаслідок аварії отримали травми.
Як зауважили у міліції, водія та пасажира «Опеля» було госпіталізовано з підозрами на переломи кісток.