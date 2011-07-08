Луганський депутат заявив, що відео, на якому він б’є дівчину, змонтоване

Київ. 8 липня. УНІАН. Депутат Луганської міськради Роман Ландик стверджує, що відео, на якому він жорстоко б’є дівчину в ресторані, змонтоване. Він продовжує наполягати, що не винен у інциденті.

"Ми давно помирилися, так що без коментарів. Ви можете дивитися будь-яке відео, по-любому змонтоване. Я б на вашому місці припиняв цим займатися і дочекався б кінця розслідування", - заявив Ландик виданню "Сегодня".

Між тим, скандал за участю депутата Луганської міськради Романа Ландика, розгорається. Нагадаємо, що він побив в луганському ресторані "Баккара" 20-річну Марію Коршунову. У дівчини, за словами лікарів, закрита черепномозкова травма і струс головного мозку.

Приховані камери ресторану зафіксували, як розвивався конфлікт. За столиком відпочивали три дівчини, до них періодично підходили двоє хлопців. Познайомилися, підсіли. До компанії підійшов і Ландик, вибачився перед дівчатами і спробував забрати з собою друга. Проте чоловік не бажав покидати дівчат і замовив віскі. Коли приятель Ландика наливав у келих напій, Марія зіштовхнула келих на підлогу.

Депутат в цей час стоїть поряд із столиком, але ніяк не реагує, просто йде до свого столу, забравши з собою друга. Але через чотири хвилини Ландик підлітає до столика дівчат і виливає на блондинку склянку соку. Марія не розгубилася і огріла кривдника скляною пляшкою по голові.

У відповідь депутат схопив дівчину за ніс. Вони з'ясовують стосунки на словах, а після Ландик кидається на дівчину з кулаками і б'є її по обличчю. Заспокоюють розлюченого депутата подруги Марії і товариші Романа. Ландика відтягають від дівчини, Марія йде в туалет, щоб привести себе в порядок, потім сідає за столик, поправляє зачіску і макіяж, коли до неї знову підлітає Роман. Депутат витягує з-за столика дівчину, що опирається.

Тягне по підлозі до виходу і продовжує бити. Дівчина сидить на підлозі, закривши обличчя руками, а Ландик завдає ударів. Після чого хапає її за волосся і, нарешті, ховається разом з нею від прихованих камер. Весь цей час відвідувачі спостерігають за безкоштовним шоу, навіть не намагаючись вступатися за дівчину, а офіціанти продовжують розносити напої і рахунки - причому, як тільки почалося побиття, чек відразу ж ліг на столик Марії та її подруг.

Прокуратура Луганської області порушила кримінальну справу відносно Романа Ландика, який побив дівчину в ресторані. Кримінальна справа порушена по ч.3 ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

ТСН