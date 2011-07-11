Помічник нардепа від БЮТ під судом вдарив фотокореспондента

Київ. 11 липня. УНІАН. Біля Печерського районного суду Києва стався конфлікт між помічником народного депутата від фракції «БЮТ-Батьківщина» Віктора ТАРАНА Володимиром МЕДВЕДЄВИМ і фотокореспондентом «Газети по-київськи» Андрієм ШМАТОВИМ.

Як передає кореспондент УНІАН, помічник народного депутата вдарив фотокореспондента по обличчю.

За словами фотокореспондента, інцидент трапився в момент, коли Ю.ТИМОШЕНКО заходила в арку до Печерського районного суду, спілкуючись зі своїми прихильниками.

Як зазначив А.ШМАТОВ, у нього в натовпі від’єднався від камери та впав об’єктив, за яким він нахилився, щоб підняти. У момент, коли він вирівнявся, невідомий чоловік міцної статури вхопив його за горло і вдарив головою об стіну та по обличчю.

Як виявилося в подальшому, цією особою був помічник народного депутата.

Як розповів В.МЕДВЕДЄВ в інтерв’ю журналістам, він ніс сумку Ю.ТИМОШЕНКО, в якій були її особисті речі та документи.

«В арці я побачив цього чоловіка, побачив як він заліз в сумку і вихопив з неї телефон. Я його не чіпав, об стінку не бив… Це брудна провокація, спрямована проти опозиційного лідера», - сказав В.МЕДВЕДЄВ.

На запитання журналістів, чи готовий він вибачитись перед фотокореспондентом, той відповів: «За що вибачатися? За те, що я зберіг документи та речі лідера опозиції?».