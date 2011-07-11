Чоловік двічі намагався пограбувати ювелірні магазини

Чернігів. 11 липня. УНІАН. У Бахмачі Чернігівської області затримано чоловіка, який двічі намагався пограбувати ювелірні магазини.

Як повідомили УНІАН у Відділі громадських зв’язків УМВС в області, до чергової частини Бахмацького райвідділу міліції надійшло повідомлення, що в одному з ювелірних магазинів спрацювала сигналізація. На місце виїхала слідчо-оперативна група. При огляді місця події та спілкуванні з продавцем правоохоронці з’ясували, що до магазину увірвалися двоє невідомих – чоловік та жінка і, погрожуючи пістолетом, намагалися викрасти золоті вироби. Продавець одразу натиснув на тривожну кнопку і самотужки спробував затримати зловмисників. Проте під час сутички нападники втекли, загубивши в магазині пістолет.

За кілька днів оперативно-розшукових заходів обоє нападників були затримані. Ними виявилися 32-річний уродженець Донецької області та 23-річна жителька Сумської області.

З’ясувалося, що чоловік за аналогічною схемою раніше скоїв напад на ювелірний магазин у Конотопі, але теж невдало.

Зловмисників затримано та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 187 Кримінального кодексу України (розбій). Затримані перевіряються на причетність до аналогічних злочинів на території України.