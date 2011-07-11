На Львівщині водій «Жигулів» на тротуарі переїхав пішохода
14:06, 11 липня 2011Кримінал
2 0
Вчитель музики загинув на місці
Львівська область. 11 липня. УНІАН. У місті Самборі на Львівщині 34-річний водій автомобіля «Жигулі» скоїв наїзд на пішохода, який від отриманих травм загинув на місці ДТП.
Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, 9 липня на вулиці Коперника у місті Самборі, навпроти стадіону ФК «Самбір», 34-річний місцевий мешканець перебуваючи за кермом автомобіля «Жигуля» виїхав на тротуар де скоїв наїзд на пішохода.
34-річний вчитель музики від отриманих травм загинув на місці ДТП.
За даним фактом проводиться розслідування.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter