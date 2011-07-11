На Львівщині водій «Жигулів» на тротуарі переїхав пішохода

Львівська область. 11 липня. УНІАН. У місті Самборі на Львівщині 34-річний водій автомобіля «Жигулі» скоїв наїзд на пішохода, який від отриманих травм загинув на місці ДТП.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, 9 липня на вулиці Коперника у місті Самборі, навпроти стадіону ФК «Самбір», 34-річний місцевий мешканець перебуваючи за кермом автомобіля «Жигуля» виїхав на тротуар де скоїв наїзд на пішохода.

34-річний вчитель музики від отриманих травм загинув на місці ДТП.

За даним фактом проводиться розслідування.