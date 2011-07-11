Начальником ГУМВСУ у Донецькій області призначено Дубовика

Донецьк. 11 липня. УНІАН. Новим начальником Головного управління МВС України в Донецькій області призначено полковника міліції Віктора ДУБОВИКА.

Про це повідомили УНІАН у Відділі по зв`язках з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області.

Згідно з повідомленням, на цю посаду В.ДУБОВИКА призначено замість генерал-лейтенанта Миколи КУП’ЯНСЬКОГО наказом міністра внутрішніх справ України № 865 від 8 липня 2011 р.

«Нового начальника главку вже представлено особовому складу управління», - уточнили в облУВС.

В.ДУБОВИК народився 26 грудня 1962 року в м. Торез Донецької області. У 1997 році закінчив Українську юридичну академію ім. Ярослава Мудрого. У період з 1980-го по 1990 рік проходив службу у Збройних силах: від курсанта Київського вищого командного училища до командира розвідувальної роти військової частини.

Службу в органах внутрішніх справ розпочав у 1990 році з посади оперуповноваженого Торезького міськвідділу внутрішніх справ. У подальшому обіймав посади начальника відділу боротьби з незаконним оборотом наркотиків Торезького міськвідділу міліції, начальника Жовтневого райвідділу міліції м. Маріуполь, начальника Ясинуватського міськвідділу міліції. Останні п`ять років керував Донецьким міським управлінням міліції. Одружений. Син, 1989 р.н., студент економіко-правового факультету Донецького національного університету.

