На Закарпатті під час демонтажу 30-тонного крана загинули робітники

Київ. 14 липня. УНІАН. У місті Сваляві на Закарпатті, під час монтажних робіт загинуло троє робітників.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, 13 липня, близько 17-ї години, у чергову частину Свалявського райвідділу міліції надійшло повідомлення про те, що на території колишнього АТ під час монтажних робіт загинуло троє робітників.

На місце пригоди виїхала слідчо-оперативна група, керівництво свалявської міліції, а також в.о. начальника УМВС України в Закарпатській області Василь Буковчаник, працівники прокуратури.

Як з’ясувалося, працівники мукачівського приватного підприємства проводили роботи по демонтажу 30-тонного «козлового» вантажного крана, який належить фірмі з Ужгородського району. Роботи здійснювали п’ятеро робітників, які працювали з порушенням вимог техніки безпеки - без захисних касок. Частину крана вже розібрали, але в якусь мить під час демонтажу конструкцій основи, масивний кран упав просто на людей. Двоє робітників дивом залишилися живими, троє інших - не мали жодних шансів вижити під масивним залізом.

Загиблі - троє жителів Мукачівщини віком 48, 51 та 55 років. Усі робітники працювали без оформлення відповідних трудових відносин, що теж є порушенням законодавства. Власника фірми затримано.

За результатами дослідчої перевірки, прокурором Свалявського району порушено кримінальну справу стосовно службових осіб даного підприємства за фактом грубого порушення законодавства про працю та порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людей. (ч.1 ст.172, ч.2 ст.272 КК України).