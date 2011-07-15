Порушено справу стосовно осіб, які знущалися над літнім чоловіком

Київ. 15 липня. УНІАН. Слідчий Печерського райвідділу внутрішніх справ м. Києва порушив кримінальну справу стосовно групи молодих осіб, які знущалися над чоловіком похилого віку.

Про це повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

Як зазначається у повідомленні, кримінальну справу порушено за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України «Хуліганство, скоєне групою осіб». Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк до чотирьох років.



Як повідомляв УНІАН, міліція звернулася до громадськості, з проханням допомогти встановити особи хуліганів. які знущалися над літнім чоловіком.





