На Львівщині водії-далекобійники з Росії влаштували бійку

Львівська область. 26 липня. УНІАН. На Львівщині двоє громадян Російської Федерації влаштували бійку під час якої 47-річний житель міста Брянська отримав тілесні ушкодження і був госпіталізований в лікарню.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, 25 липня в Стрийську районну лікарню було госпіталізовано 47-річного громадянина Російської Федерації, мешканця міста Брянська, якому діагностували проникаюче ножове поранення черевної порожнини з пошкодженням кишківника, колото-різану рану сідниці та гемотрофічний шок.

Як було встановлено виїздом на місце події слідчо-оперативної групи, на автостоянці в с.Дуліби Стрийського району, 41-річний житель Московської області, який перетнув кордон України на автомобілі «Сканія» направляючись з Італії в Росію транзитом через Україну, під час спільного вживання спиртних напоїв «на грунті раптово виниклих неприязних відносин» завдав тілесні ушкодження 47-річному жителю Брянська, який на автомобілі «ДАФ» також знаходився транзитом на території України і зупинився на даній автостоянці для відпочинку.

Обставини події розслідуються.

