У Рівному за хабарництво затримали секретаря приймальної комісії автотранспортного технікуму

Рівне. 29 липня. УНІАН. Правоохоронці затримали «на гарячому», під час одержання хабара, секретаря приймальної комісії Рівненського автотранспортного технікуму Національного університету водного господарства та природокористування.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, за матеріалами УДСБЕЗ УМВС України в Рівненській області прокуратурою області порушено кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч.3 ст.368 КК України (одержання хабара) відносно секретаря приймальної комісії Рівненського автотранспортного технікуму Національного університету водного господарства та природокористування.

Він вимагав та отримав 2 тис. доларів США хабара від жителя міста Рівного за сприяння йому у вступі до вказаного навчального закладу.

Фігуранта затримано.