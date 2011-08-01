У Львові збували «жучки» замасковані під сонцезахисні окуляри

Львів. 1 серпня. УНІАН. На складі однієї з комп'ютерних фірм Львівщини СБУ вилучила 35 одиниць спеціальних технічних засобів (СТЗ) негласного отримання інформації.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління СБУ у Львівській області, у Львівській області співробітники СБУ в ході спецоперації затримали „на гарячому” мешканця Львова, який реалізовував спеціальні прилади для негласного запису звукової інформації та відео зйомки, замасковані під сонцезахисні окуляри.

30 одиниць СТЗ правопорушник намагався реалізувати зі складу однієї з комерційних структур. Після його затримання, у приміщенні фірми, де мала відбутись оборудка, правоохоронці виявили ще 5 таких приладів заборонених для вільного обігу в Україні.

Управлінням СБУ у Львівській області стосовно співробітника комерційної структури порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ст. 359 (незаконне придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації) Кримінального кодексу України.

Протягом 2011 року, за аналогічні правопорушення Управлінням СБУ у Львівській області порушено одинадцять кримінальних справ, як речові докази вилучено понад сто одиниць спеціальних технічних засобів.



