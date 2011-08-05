У Маріуполі священик оголосив голодовку

Київ. 5 серпня. УНІАН. Протягом двох тижнів під стінами Маріупольської міської ради триває голодовка священика Української Православної Церкви Київського Патріархату отця ВОЛОДИМИРА на знак протесту проти небажанням міської влади надати парафії землю під будівництво храму великомученика Пантелеймона.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі Народного Руху України

Як зазначили у прес-центрі, на сьогодні в місті зареєстровано 19 парафії Московського Патріархату і лише 3 – Київського, причому становлення останніх відбувалося за наявності значних перешкод, зокрема, погроз і підпалів.

«За весь час голодування на цей прояв відчаю не звернув уваги жоден з чиновників міськвиконкому. В свою чергу, отець ВОЛОДИМИР, який зазвичай відзначався худорлявою статурою, після двох тижнів голодування під мерією міста знепритомнів. Падаючи він вдарився об асфальт і отримав струс мозку, що було зафіксовано бригадою швидкої допомоги», - повідомили у НРУ.

Тим часом, священик наголосив, що «до кінця боротиметься за право нести слово Боже рідною українською мовою на українській землі».

На підтримку отця ВОЛОДИМИРА активістами, в тому числі і представниками Маріупольської організації НРУ, вже зібрано понад 400 підписів простих маріупольців, які підтримують ідею будівництва храму УПЦ КП.