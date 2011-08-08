Збільшилася кількість постів ДАІ

Київ. 8 серпня. УНІАН. Загальна кількість стаціонарних постів ДПС ДАІ в Україні збільшилася в два з половиною рази.

8 серпня, набув чинності наказ Міністерства внутрішніх справ про внесення змін в дислокацію стаціонарних постів дорожньо-патрульної служби (ДПС) Державної автомобільної інспекції (ДАІ). Попередня редакція дислокації постів діяла з 6 червня 2011 року, повідомляє liga.net.

Згідно зі змінами, зокрема, число постів у Вінницькій області збільшено з одного до трьох.

Також були додані пости у Волинській та Дніпропетровській областях, число постів в Донецькій області збільшено з двох до п'яти.

Кількість стаціонарних постів ДАІ в Житомирській області збільшено з одного до трьох, в Закарпатській - з двох до трьох, у Запорізькій - з двох до п'яти.

У Київській області кількість постів збільшено з трьох до п'яти, а в самій столиці - з чотирьох до шести.

У Луганській області кількість постів збільшено з двох до п'яти, у Львівській - з одного до трьох, в Миколаївській - з одного до двох, в Одеській - з одного до чотирьох, у Харківській - з двох до п'яти, в Херсонській - з одного до трьох , в Чернігівській - з двох до трьох.

З'явилися стаціонарні пости в Чернівецькій (п'ять), Тернопільській (три), Полтавській (три) та Хмельницькій областях (три).

Загальне число стаціонарних постів ДПС ДАІ по всій Україні було збільшено з 34 до 87 або в 2,5 рази.

ТСН