Донецький журналіст розцінює підпал квартири як замах на життя

Донецьк. 8 серпня. УНІАН. Донецький журналіст, редактор інтернет-видання «Новости Донбасса» Олексій МАЦУКА розцінює нещодавній підпал його квартири як замах на своє життя у зв`язку з професійною діяльністю і просить захисту у Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, генерального прокурора Віктора ПШОНКИ і міністра внутрішніх справ Анатолія МОГИЛЬОВА.

Про це йдеться у відкритому листі журналіста, текст якого має у своєму розпорядженні УНІАН.

О.МАЦУКА нагадав: «31 липня о 14.00 невідомі намагалися спалити мене в моїй квартирі в Донецьку. Вони підперли вхідні двері мішками з цементом, підпалили її і чекали моєї смерті. Мені залишили траурний вінок і на підтвердження серйозності намірів прислали SMS з погрозами».

За словами журналіста, тільки завдяки тому, що його не було на той момент удома і завдяки сусідам, які «оперативно відреагували на пожежу, викликавши рятувальників», ніхто з мешканців будинку не постраждав, хоча ця будівля - 40-х років забудови з дерев’яними під`їзними перекриттями, тому могла б «загорітися в лічені хвилини».

Те, що міліція порушила за даним фактом кримінальну справу за статтею «Хуліганство», О.МАЦУКА розцінює як «неприкритий сарказм» правоохоронних органів.

«Ця пожежа мала цілеспрямований характер - знищення мене і моєї квартири, чому є маса недвозначних доказів. Все це свідчить про те, що інакше як замах на вбивство, причому скоєне в небезпечний спосіб для життя багатьох людей (п.5 ч.2 ст.115 Кримінального кодексу України) це класифікувати не можна, - пояснює О.МАЦУКА. - Крім того, я впевнений в тому, що цей замах є результатом моєї професійної діяльності, тобто - переслідування журналіста за виконання професійних обов`язків (ст.171 КК України). Однак слідство не помічає всіх цих фактів».

«Якщо правоохоронці не порушили справу як замах на вбивство, то виходить, що злочинці точно знали, що мене не було вдома. І оскільки правоохоронці можуть це довести, тоді вони точно знають, хто ці злочинці?!», - задається питанням О.МАЦУКА.

Тому він звертається до В.ЯНУКОВИЧА, В.ПШОНКИ і А.МОГИЛЬОВА «з проханням сприяти перекваліфікації дій бандитів з хуліганства на замах на вбивство, скоєне в небезпечний спосіб для життя багатьох людей».

Журналіст просить владу «забезпечити максимально швидке й прозоре розслідування даної випадку» і наголошує: «Для цього слідство має бути взяте під ваш персональний контроль».

«Інакше, якщо правоохоронці не знайдуть винних, а погрози повторюватимуться, я буду змушений виїхати з Донецької області, а якщо зі мною щось станеться, вся відповідальність лежатиме винятково на вас», – йдеться у відкритому листі О.МАЦУКИ.