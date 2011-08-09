Торговців ртуттю засуджено до 3 років в'язниці

Рівне. 9 серпня. УНІАН. Вступив у законну силу вирок Дубненського міського суду Рівненської області стосовно двох українців, які намагалися незаконно реалізувати близько 1,5 кг ртуті. Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ.

Співробітники СБУ затримали зловмисників у січні 2011 року. Внаслідок протизаконної «оборудки» правопорушники планували отримати близько 2 тисяч доларів США.

За матеріалами СБУ УМВС України у Рівненській області порушило кримінальну справу за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.3 ст.321 (незаконне зберігання з метою збуту та збут отруйних речовин, вчиненні без спеціального на те дозволу за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.

За протиправну діяльність, пов’язану з незаконним обігом високотоксичних хімічних речовин першого класу небезпеки суд засудив двох фігурантів кримінальної справи до 3 років позбавлення волі.