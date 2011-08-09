На Закарпатті посадовці комбінату привласнили 790 тис. грн.

Закарпатська область. 9 серпня. УНІАН. На Закарпатті посадовці державного підприємства “Батьовський комбінат хлібопродуктів” завдали державі збитків на суму понад 790 тисяч гривень, допустивши розтрату близько 860 тонн зерна пшениці Аграрного фонду України.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, за матеріалами УДСБЕЗ УМВС України в Закарпатській області прокуратурою області порушено кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч.5 ст.191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) відносно службових осіб державного підприємства “Батьовський комбінат хлібопродуктів”.

Вони впродовж останніх чотирьох років допустили розтрату близько 860 тонн зерна пшениці Аграрного фонду України, яка знаходилася в них на відповідальному зберіганні. У результаті цього державі завдано збитків на суму понад 790 тисяч гривень.

