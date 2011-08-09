В двері кримського Кабміну кинули коктейль Молотова

Крим. 9 серпня. УНІАН. Сьогодні, близько 11.00, до чергової частини Сімферопольського міського управління міліції надійшло повідомлення про те, що невідомий чоловік, проходячи повз будівлю Ради Міністрів Автономної Республіки Крим, яка розташована на проспекті Кірова в Сімферополі, підпалив і кинув пляшку з вогненебезпечною сумішшю в головний вхід будівлі, внаслідок чого загорілися вхідні двері. Загоряння було ліквідовано співробітниками Управління державної служби охорони, які чергували на посту.

Про це повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

Як зазначається у повідомленні, на місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група міліції, вибухо-технічна група та керівництво Головного управління МВС України в АР Крим. Про пригоду проінформовані служби Міністерства надзвичайних ситуацій і Служби безпеки України.

Співробітниками УДСО на місці події громадянин був затриманий і доставлений в Центральний райвідділ міліції Сімферополя. Ним виявився безробітний 30-річний житель села Добре Сімферопольського району, який раніше мав судимість за нанесення тяжких тілесних ушкоджень, - інформує УЗГ.

В даний час проводиться дослідча перевірка, призначено ряд експертиз.

Як пояснив правоохоронцям затриманий: «Я тут живу, тому що хочу, те й роблю».

Дії зловмисника кваліфікуються за ч.4 ст.296 Кримінального кодексу України (хуліганство із застосуванням вогнепальної, холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень). Порушено кримінальну справу, запобіжний захід обирається.

Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

