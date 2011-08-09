На Львівщині з приватного будинку злодії викрали цінності на 400 тис. грн.

Львівська область. 9 серпня. УНІАН. На Львівщині невідомі обікрали приватний будинок 47-річної жительки села Пасіки Зубрецькі.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, 7 серпня до Пустомитівського райвідділу міліції із заявою про крадіжку звернулася безробітна жителька села Пасіки Зубрецькі, яка повідомила, що з її житлового будинку викрали 10 тисяч доларів США та ювелірні вироби завдавши матеріальної шкоди на суму близько 400 тисяч гривень.

Як було встановлено, злодії проникли до будинку розбивши віконне скло.

Правоохоронці проводять пошук зловмисників.