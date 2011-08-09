Ужгород. 9 серпня. УНІАН. Закарпатського рибінспектора заарештували за браконьєрство.

Як повідомили у відділі зв’язків з громадськістю УМВС України в Закарпатській області, серед ночі в чергову частину Великоберезнянського райвідділу міліції надійшло телефонне повідомлення від невідомої особи про те, що в лісовому урочищі між селами Чорноголова та К.Пастіль невідомі особи на автомобілі «УАЗ» займаються незаконним полюванням.

На місце пригоди негайно виїхала слідчо-оперативна група міліції.

Невдовзі правоохоронці затримали автомобіль «УАЗ» під керуванням 32-річного приватного підприємця з В.Березного. В салоні машини також знаходилися 34-річний старший інспектор Держрибохорони, житель Березного, та 33-річний непрацюючий житель Ужгорода.

Під час огляду автомобіля міліціонери знайшли та вилучили мисливську нарізну гвинтівку калібру 7,62 мм. з оптичним прицілом. Зброя, як з’ясувалося, належить згаданому рибінспектору.

Усі троє затриманих чоловіків були доставлені в райвідділ міліції для з’ясування обставин справи.

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