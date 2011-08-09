Дві росіянки намагалися вивезти з України 72 ікони

Луганськ. 9 серпня. УНІАН. Під час оформлення поїзда повідомленням «Луганськ-Москва» в залізничному пункті пропуску «Лантратовка» прикордонники відділу «Троїцьке» спільно із співробітниками митниці в одному з вагонів виявили 72 ікони.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в прес-службі Луганського прикордонного загону.

Церковне приладдя правоохоронці виявили в сумках двох громадянок Росії, які поверталися поїздом додому. З пояснень однієї з них, 39-річної росіянки, ікони їй дісталися у спадок від матері.

Для з`ясування обставин і оформлення відповідних документів на вилучений товар дані громадяни були затримані. Зараз проводиться відповідна експертиза для визначення вартості церковних речей і належності їх до культурних цінностей.