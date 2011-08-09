В Україні детективні агентства маскуються під журналістів?

Київ. 9 серпня. УНІАН. В Україні під виглядом одного з агентств журналістських розслідувань працює детективне агентство.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві ВГО «Комісія з журналістської етики».

«Останнім часом відновились спроби під виглядом редакцій ЗМІ або агенцій журналістських розслідувань організувати комерційні підприємства, діяльність яких несумісна з цілями чесної журналістики.

Наприклад, в мережі інтернет з’явився веб-сайт одного з «агентств журналістських розслідувань», яке зареєстроване зі статусом інформаційної агенції. На зазначеному сайті розміщені оголошення про комерційний набір і навчання бажаючих стати журналістами, надання таким особам журналістських посвідчень, проведення журналістських розслідувань на замовлення.

Проте з подробиць, які стали відомі членам Комісії з журналістської етики, можна зробити висновок, що під виглядом агентства журналістських розслідувань його засновники організували приватне детективне агентство.

Так, клієнтам пропонувались такі послуги, як встановлення фактів подружньої зради, стеження за певними особами та встановлення їх контактів, збирання інформації про осіб, зовнішнє спостереження, приховане стеження, у тому числі за кордоном та інші «конфіденційні послуги», - сказано у заяві.

На переконання членів Комісії з журналістської етики, така діяльність несумісна з роботою засобів масової інформації, дискредитує журналістику і наражає на небезпеку тих колег, які дійсно займаються журналістськими розслідуваннями за завданням редакцій, з метою встановлення істини та інформування громадськості.

Комісія з журналістської етики зауважує, що законодавством України діяльність детективних агентств на даний момент не врегульована.

«Використання статусу інформаційної агенції або іншого ЗМІ може бути легальним прикриттям для детективного агентства, тим більше, що журналістські організації постійно борються за права журналістів на вільне отримання та поширення інформації», - сказано у документі.

У зв’язку з цим членів комісії обурюють будь-які спроби комерційних структур організувати під виглядом ЗМІ підприємства, діяльність яких може істотно зашкодити правам журналістів, призвести до законодавчого обмеження свобод працівників ЗМІ. Комісія наголошує на неприпустимості надання журналістських посвідчень особам, які не займаються журналістською діяльністю, як це визначено законодавством України або авторитетними журналістськими організаціями.

У заяві нагадується, що Комісія з журналістської етики, Національна спілка журналістів України, Незалежна медіа-профспілка України неодноразово звертались до редакторів ЗМІ з проханням не надавати журналістських посвідчень особам, які не є журналістами.

«Наприклад, раніше деякі редакції сотнями надавали журналістські посвідчення особам, що фактично виконували функції спостерігачів від політичних партій чи окремих учасників виборчих перегонів», - нагадується у заяві.

«Будь-яке зловживання правами та статусом журналіста є неприпустимим. Ми вимагаємо від вищезазначеного «агентства журналістських розслідувань» негайно припинити займатись детективною діяльністю або ж змінити свій юридичний статус, відмовитись від використання у назві посилань на журналістську діяльність, припинити видавати журналістські посвідчення тим, хто працює приватними детективами.

У разі нехтування нашими вимогами ми залишаємо за собою право звернутись із заявою до правоохоронних органів та Міністерства юстиції України», - наголошує Комісія з журналістської етики.