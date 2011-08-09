Посадовець навчального закладу «погорів» на хабарі

Київ. 9 серпня. УНІАН. Працівники державної служби по боротьбі з економічною злочинністю УМВС України на Південній залізниці затримали «на гарячому», під час отримання хабара, заступника директора одного з навчальних закладів залізничного транспорту.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, зловживаючи службовим становищем, посадовець вимагав та отримав від громадянина гроші в сумі п’ять тисяч гривень за безперешкодне складання одним із абітурієнтів вступних іспитів та зарахування його до вказаного навчального закладу на бюджетну форму навчання.

За даним фактом транспортною прокуратурою порушено кримінальну справу за ознаками складу злочину, передбаченого ст. 368 «Одержання хабара» Кримінального кодексу України.

Триває слідство. Підозрюваний затриманий в порядку ст. 115 Кримінально-процесуального кодексу України.





