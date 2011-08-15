Крим. 15 серпня. УНІАН. У Сімферополі підірвали джип бізнесмена, пошкоджено ще два автомобілі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі кримського Управління МНС, у ніч на 14 серпня в Сімферополі на вулиці Балаклавській стався вибух без подальшого горіння автомобіля «Ховер», власником якого є 50-річний чоловік.

Також пошкоджено «Рено», автомобіль належить одному з підприємств, і «Шкода», водієм якого є жінка.

На місці події працювала оперативна група МВС і співробітники прокуратури.

За повідомленнями ЗМІ, у джипа, який був припаркований біля будинку, де живе бізнесмен, пошкоджено багажник і бампер. «Господар підірваного автомобіля відомий у певних колах як Міша Хохол», - пише сайт «Крим. Комментарии».

Ведеться досудове слідство. У правоохоронців є 10 днів, аби порушити кримінальну справу або відмовити в її порушенні, повідомили УНІАН у міліції.