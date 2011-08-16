«Чорний замок» не підривали - версія міліції

Київ. 16 серпня. УНІАН. Триває слідство у справі пожежі, яка сталася уночі 14 серпня на території відпочинкового комплексу «Чорний замок». Як повідомляє прикарпатська міліція, на місці події не виявлено слідів проникнення та занесення вибухового пристрою чи іншого стороннього джерела загорання.

Наразі правоохоронці ретельно вивчають записи камери відеоспостереження. З місця події вилучено фрагменти проводів електроживлення, які досліджують фахівці Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

Репортер