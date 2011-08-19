На Вінниччині "замінували" станцію "Жмеринка"

Вінниця. 19 серпня. УНІАН. У Вінницькій області міліція розшукує невідомого, який 18 серпня надав неправдиве повідомлення про замінування будівлі вокзалу на залізничній станції «Жмеринка». Про це УНІАН повідомили у прес-службі Управління МНС України у Вінницькій області.

18 серпня о 19.34 до служби МНС України у Вінницькій області від чергового УМВС надійшло повідомлення, що на пульт зв’язку лінії «102» зателефонував невідомий і повідомив про замінування залізничного вокзалу станції «Жмеринка».

На місце події направлено два відділення рятувальників, які провели евакуацію 50-ти пасажирів та працівників вокзалу і організували забезпечення пожежної безпеки.

О 21.20 підрозділом вибухотехнічної служби НДЕКЦ (науково-дослідний експертно-криміналістичний центр) УМВС розпочато перевірку приміщень вокзалу.

В результаті перевірки вибухонебезпечних предметів не знайдено.

Під час проведення заходів рух залізничного транспорту не припинявся.

Пошуки хулігана тривають.