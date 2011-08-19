Міліція затримала нападника на депутата Ватутінської міськради

Київ. 19 серпня. УНІАН. У Черкаській області за підозрою у побитті депутата Ватутінської міської ради затримано 22-річного безробітного жителя міста Тальне.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків з громадськістю Міністерства внутрішніх справ.

Попередньо встановлено, що він заподіяв тілесні ушкодження депутату Ватутінської міськради увечері 9 серпня з хуліганських спонукань, йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Черкаська облорганізація «Батьківщини» заявляла про побиття депутата Ватутінської міськради Ганни ТРОСТЯНСЬКОЇ.

За даними «Батьківщини», увечері 9 серпня високий молодик у темних окулярах звалив жінку з ніг кількома ударами в голову і почав бити її ногами.

Г.ТРОСТЯНСЬКА знепритомніла, але нападника прогнали сусіди, які вибігли з будинку на її крики.

Міліціонери, які прибули за викликом, склали протокол, а лікарі швидкої допомоги виявили в депутата множинні забиті місця голови й тулуба.

Постраждала пов’язала побиття із її діяльністю як депутата.

За її словами, ще 20 квітня 2011 року до неї надійшов анонімний лист, що якщо вона не припинить втручатися в діяльність міської влади, то їй заллють обличчя кислотою. Тому вона й почала тікати, побачивши в руках нападника пляшечку. Також Г.ТРОСТЯНСЬКА одержала телефонний дзвінок і SMS з погрозами.