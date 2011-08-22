22 серпня 2011 року, об 8.00, на Солом’янській площі в місті Києві відбудуться заходи із вшанування пам’яті працівників органів внутрішніх справ, які загинули при виконанні службових обов’язків за участю Міністра Анатолія Могильова та керівництва МВС України.

Акредитація за тел.: 254-96-32, 256-14-74, 254-27-92, 254-70-54.