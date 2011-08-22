Брифінг на тему: «Охорона громадського порядку під час святкування річниці Незалежності України»

22 серпня 2011 року, о 12.00 у Міністерстві внутрішніх справ України (Київ, вул. Богомольця, 10) розпочнеться брифінг на тему: «Охорона громадського порядку під час святкування 20-ї річниці Незалежності України» за участю начальника Головного штабу МВС України Анатолія Лазарєва, начальника ГУМВС України в м. Києві Олексія Крикуна, начальника УДАІ МВС України Валерія Лозового та т.в.о начальника Департаменту охорони громадського порядку МВС України Сергія Поготова.

Також на брифінг запрошуються представники політичних партій та громадських об’єднань, які планують проведення масових заходів.

Акредитація за тел.: 254-96-32, 256-14-74, 254-27-92, 254-70-54.

Акредитація проводиться до 10.30 22 серпня 2011 року.