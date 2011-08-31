Житель Чернігова вбив 11 людей

Чернігів. 31 серпня. УНІАН. У Чернігові передано до суду кримінальну справу за обвинуваченням місцевого жителя у вбивстві 11 людей.

Про це УНІАН повідомили у Відділі громадських зв’язків УМВС у Чернігівській області.

Слідством доведено, що уродженець Борзнянського району, який останнім часом мешкав в обласному центрі, одноосібно або разом зі спільниками вбив 11 людей, дев’ятьох з яких – на території Чернігівської області.

Звинувачений брав участь у 12 розбійних нападах на громадян, переважно у їхніх помешканнях. Між першим та останнім із задокументованих злочинів минуло 10 років.

Як встановило слідство, спільниками звинуваченого під час скоєння різних злочинів були 24 особи. Усі вони також притягуються до кримінальної відповідальності.

Головному фігуранту справи висунуто звинувачення по восьми статтях Кримінального кодексу - навмисне вбивство; розбій; крадіжка; викрадення вогнепальної зброї; незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.