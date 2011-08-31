Охорону Президента ФК «Карпат» звинувачують у побитті селянина

Київ. 31 серпня. УНІАН. Президента львівських "Карпат" Петра Димінського звинувачують у тому що за його вказівкою охорона нібито побила жителя селища Брюховичі під Львовом.

21-річного Андрія П. нібито побили за те, що селянин обігнав на "Жигулях" кортеж Димінського, який складався з "Мерседеса" і "Лексуса" і обдав машини пилом, пише "Сегодня".

Хлопець зняв побої і поскаржився до Шевченківського райвідділу міліції Львова. За версією Андрія, інцидент стався в ніч з 25 на 26 серпня по дорозі в Брюховичі.

"Кортеж Димінського почав гальмувати перед лежачим поліцейським, а я не встигав, інакше б врізався в дорогі авто. Я об`їхав їх справа (обганяти можна тільки зліва), і через пару сотень метрів «Мерс» мене наздогнав і зупинив. Звідти вийшли охоронці Димінського (я впізнав його) і почали лаятися, що я порушую правила, хотіли зняти номерні знаки. А потім стали бити", - скаржиться хлопець.

За його словами, у нього відібрали права і "Жигулі", мовляв, приходь вранці вибачатися, тоді і повернемо. З ранку охоронець Димінського нібито зажадав у хлопця тисячу гривень в обмін на машину, але коли той написав заяву в міліцію, віддав авто без грошей.

У міліції підтвердили, що в Шевченківському райвідділі зареєстровано заяву мешканця Брюховичів на Димінського і його охорону.

"Зараз проводиться перевірка і вирішується, чи порушувати кримінальну справу чи ні", - заявив начальник прес-служби Львівської обласної міліції Денис Харчук.

У Петра Димінського запевняють, що селянина ніхто не бив, машину не забирав, а він сам порушив правила дорожнього руху, створивши аварійну ситуацію.

«Львівський портал»