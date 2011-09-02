Посадовця Чернівецького університету затримали за хабарництво

Київ. 2 вересня. УНІАН. У Чернівцях викрито секретаря приймальної комісії Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича, який вимагав та отримав 10 тис. грн. хабара від абітурієнта за успішну здачу вступних іспитів і зарахування до вказаного навчального закладу.

Про це повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах.

За матеріалами УДСБЕЗ УМВС України в Чернівецькій області прокуратурою Шевченківського району міста Чернівців порушено кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч.3 ст.368 КК України (одержання хабара) відносно секретаря приймальної комісії Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича.

Він вимагав та отримав 10 тис. грн. хабара від абітурієнта за успішну здачу вступних іспитів й зарахування до вказаного навчального закладу.

Правопорушника затримано. Органами прокуратури порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.