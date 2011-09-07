У Рівному пограбовано відділення банку

Рівне. 7 вересня. УНІАН. Напад на відділення «ПриватБанку», що розташоване в приміщенні Рівненської обласної клінічної лікарні, скоєно під кінець робочого дня 6 вересня.

Як повідомила сьогодні кореспонденту УНІАН помічник начальника Рівненського міськвідділу міліції зі зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації Інна БЕРЕЗОВСЬКА, заява про пограбування надійшла до правоохоронців у вівторок о 16.20.

Грабіжник, погрожуючи касирці, забрав 14 тисяч гривень, 1 тисячу доларів США, 2 тисячі євро та 100 тисяч російських рублів, і втік.

Розслідування триває.