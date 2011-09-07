Двох посадовців Південної митниці затримали за хабарництво

Київ. 7 вересня. УНІАН. 6 вересня співробітники СБУ у взаємодії з підрозділом внутрішньої безпеки Державної митної служби затримали під час одержання хабара головного інспектора та начальника відділу митного оформлення митного посту «Іллічівськ» Південної митниці.

Посадові особи вимагали та одержали через посередника хабар у розмірі 1 тис. доларів США від експедитора за безперешкодне митне оформлення товарів, повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ.

Щодо затриманих посадовців і посередника тривають відповідні слідчі дії.

Матеріали СБУ скеровані до органів прокуратури для порушення кримінальної справи за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.