Затримано зловмисника, який «замінував» гіпермаркет в Києві
12:51, 27 вересня 2011Кримінал
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Із хуліганських спонукань
Київ. 27 вересня. УНІАН. У Києві 26 вересня в результаті оперативно-розшукових заходів працівники міліції затримали зловмисника, який «замінував» гіпермаркет.
Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.
Ним виявився 22-річний житель Києво-Святошинського району Київської області.
Попередньо встановлено, що він із хуліганських спонукань зробив неправдиве повідомлення щодо закладення вибухівки в приміщенні одного з гіпермаркетів столиці.
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