Київ. 8 жовтня. УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ привітав юристів з професійним святом – Днем юриста.

Про це повідомляє офіційний сайт глави держави.

«Саме на правників покладено велику місію – захищати конституційні права і свободи громадян», - зазначив Президент у своєму привітанні.

Глава держави сподівається, що багатогранна і відповідальна діяльність служителів Закону, що стосується різних сфер суспільного життя, й надалі сприятиме розбудові нашої держави, наближаючи її до європейської правової системи.

Він висловив переконання, що високий професіоналізм українських юристів, принциповість та відданість справі забезпечать утвердження в Україні ідей верховенства права, справедливості і гуманізму.

В.ЯНУКОВИЧ побажав юристам здоров`я, родинного благополуччя, плідної праці і нових здобутків на благо українського народу.